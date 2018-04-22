Александр Бурмистров: "ЦСКА играл просто? Это наша заслуга"

Форвард "Ак Барса" Александр Бурмистров поделился эмоциями после победы в финале Кубка Гагарина над ЦСКА (1:0, 4-1 в серии). По его словам, его звено выполнило свою роль.
– Для этого приезжал, чтобы выиграть, – сообщил Бурмистров
– Хотели другой роли?
– Я приехал в команду, где роли были у всех. Надо было включиться в команду. Я свою выполнил. Наше звено играло против звена Капризов. Они не набрали ни одного очка, и мы сделали свое дело.
– ЦСКА не показался слишком примитивным?
– Да нет, и мы, и они играли в один и тот же хоккей. Все игры были тяжелыми.
– Со стороны "Ак Барса" следовали нестандартные ходы.
– И все говорят, что мы играем от обороны, но Зинэтула Хайдярович разрешает нам играть в нападении. В зоне атаки нужно делать с головой.
– ЦСКА слишком просто входили в зону.
– Это наша заслуга. Мы делали все, чтобы они вбрасывали. Это наработка тренеров, и все выполнили свое задание.
– Гарипов – больше, чем полкоманды?
– Конечно, вратарь всегда больше, чем полкоманды.
– Кто MVP – Азеведо?
– Все провели хороший плей-офф. Почти все ребята на травмах.
– У вас ничего не сломали?
– Это секрет.
– Что у вас с контрактом?
– Он заканчивается. Будем смотреть и общаться. (Игорь ЕРОНКО)
untach
Бурми вырос сильно, и сегодня по праву он обладатель Кубка Гагарина. После первого пришествия в клуб сделал правильные выводы и со второго раза завоевал золото. Молодец.
23:14 22 апреля