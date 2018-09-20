Александр Барабанов: "Была установка жестче играть против Шипачева"

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился впечатлениями от победы над московским "Динамо" (4:0).

- Получилось в начале забить быстрые голы, - признался Барабанов. - Во втором периоде немного расслабились, хорошо, что Шестера нас потащил, так бы не знаю, чем все закончилось.



– Ожидали ли, что "Динамо" будет так слабо выглядеть?



– Не сказал бы, соперник слабо сыграл, просто мы здорово в атаке смотрелись.



– Успели или с Шипачевым пообщаться?



– Нет, только парой фраз перекинулся на разминке.



– Как его игра со стороны?



- Здорово! Как обычно шайбу держит, классные передачи отдает. Была установка пожестче против него сыграть.



– У вас есть объяснение, почему исход матча решился за первые девять минут игры?



– Естественно мы настраивались на матч, так сложилось, что забили трижды. А если посмотреть второй период, то нас там в нашей зоне возили. Шестеркин – красава, вытащил нас. У нас есть ошибки, нам есть, над чем работать. Просто вратари здорово выглядят (Игорь Еронко)