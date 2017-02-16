Александр Андриевский: "Адмирал" отдал все силы, но против нас не дворовая команда играла"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения от московского "Динамо" (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил своих подопечных за самоотдачу. Клуб из Владивостока занимает восьмое место на "Востоке" за одну игру до финиша регулярки.

– Был напряженный кубковый матч. Нам нужны очки. Мы немного осторожно начали игру, – сказал Андриевский. – Это связано с тем, что в последних матчах мы сразу пропускали в первых сменах, на первых минутах, и уделили этому внимание. Сегодня уделили этому внимание. "Динамо" активно хозяйничало в нашей зоне, но мы выдержали этот отрезок и постепенно начали выравнивать игру, и она пошла равной. В овертайме могли победить, поскольку имели большинство, но выигрывает одна команда. По самоотдаче у меня нет претензий к хоккеистам. Все, что было, ребята оставили на льду.

– "Адмирал" сегодня мог решить задачу по выходу в плей-офф. Понимала ли команда ответственность, и чего не хватило для победы?

– Конечно, понимала. Мы отдали все силы. Но против нас играла не дворовая команда, а двукратный обладатель Кубка Гагарина, который решает свои задачи. Им важно начать плей-офф дома. На сегодня они оказались чуть-чуть сильнее нас. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)