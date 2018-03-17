"Ак Барс" обыграл "Магнитку" и сравнял счет в серии

"Ак Барс" победил магнитогорский "Металлург" со счетом 4:1 во втором матче серии плей-офф КХЛ. Казанцы сравняли счет в серии, 1-1.

В составе победителей по шайбе забросили Ярослав Косов, Джастин Азеведо, Данис Зарипов и Станислав Галиев, у гостей отличился Крис Ли. Отметим, что на третий период ворота "Магнитки" вышел защищать Илья Самсонов вместо Василия Кошечкина.

КХЛ

Восточная конференция

1/2 финала

Второй матч

"Ак Барс" (Казань) – "Металлург" (Магнитогорск) – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Голы: Косов - 2 (Клинкхаммер), 12:27 - 1:0. Азеведо - 4 (Секач), 20:35 - 2:0. Ли - 2 (Чибисов, Эллисон), 29:32 - 2:1. Зарипов - 1 (Галиев, Токранов), 31:54 - 3:1. Галиев - 5 (Зарипов), 39:08 - 4:1.

Вратари: Гарипов - Кошечкин (Самсонов, 40:00).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 33 (9+16+8) - 33 (13+11+9).

Судьи: Гашилов, Оленин.

17 марта. Казань. "Татнефть Арена".

Счет в серии: 1-1