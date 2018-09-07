"Ак Барс" дома обыграл "Барыс"

"Ак Барс" на своем льду обыграл "Барыс" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу казанцам принес точный бросок Антона Ландера. Также у хозяев отличились Пол Постма, Андрей Марков и Рафаэль Батыршин, у проигравших забивали Алихан Асетов, Кевин Даллмэн и Даррен Дитц.

Для клуба из столицы Татарстана эта победа стала второй в четырех матчах. "Барыс" вслед за разгромом "Нефтехимика" (6:1) потерпел первое поражение в сезоне.

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Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Барыс" (Астана) - 4:3 (0:1, 3:0, 1:2)

Голы: Асетов - 1, 12:22 - 0:1. Постма - 2 (Зарипов, Галиев), 33:41 - 1:1. Марков - 1 (Секач, Ландер), 38:20 - 2:1. Батыршин - 1 (Потапов, Лукоянов), 38:36 - 3:1. Даллмэн - 1, 48:40 - 3:2. Ландер - 1 (п.в., Педан), 58:51 - 4:2. Дитц - 2 (Старченко, Фраттин), 59:27 - 4:3.

Вратари: Шарыченков - Карлссон (58:42 - 58:51, 59:38).

Штраф: 20 - 4.

Броски: 23 (8+9+6) - 31 (9+7+15).

Судьи: Наумов, Одиньш.

7 сентября. Казань. "Татнефть-Арена".

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