21:49 | Хоккей — КХЛ

"Адмирал" обыграл "Нефтехимик"

Обсудить
0

"Адмирал" обыграл "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 Б. Победный буллит на счету нападающего Сергея Конькова

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Адмирал" (Владивосток) - 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Нестрашил - 1 (бол., Няттинен, Полашек), 11:32 - 1:0. Угольников - 1 (бол., Воронин), 31:49 - 1:1.

Победный буллит: Коньков.

Вратари: Ежов - Серебряков.

Штраф: 16 - 14.

Броски: 32 (9+9+11+3) - 25 (3+10+11+1).

Судьи: Гамалей, Кислов.

28 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".

Все о КХЛ - здесь

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Загрузка...