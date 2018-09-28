"Адмирал" обыграл "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 Б. Победный буллит на счету нападающего Сергея Конькова.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Адмирал" (Владивосток) - 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Нестрашил - 1 (бол., Няттинен, Полашек), 11:32 - 1:0. Угольников - 1 (бол., Воронин), 31:49 - 1:1.
Победный буллит: Коньков.
Вратари: Ежов - Серебряков.
Штраф: 16 - 14.
Броски: 32 (9+9+11+3) - 25 (3+10+11+1).
Судьи: Гамалей, Кислов.
28 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".