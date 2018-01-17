"Адмирал" не приемлет вариант объединения с другим клубом КХЛ

Генеральный директор "Адмирала" Сергей Сошников подчеркнул, что будет бороться за сохранение клуба во Владивостоке. Также он отметил, что руководство клуба планирует сохранить всех лидеров команды.

– Вариант объединения с "Амуром" в клубе не обсуждался, – цитирует ТАСС Сошникова – Руководство клуба видит лишь один приемлемый вариант – сохранение для Владивостока полноценной хоккейной команды, которая будет проводить все домашние матчи на территории Приморского края. К исключению "Адмирал" не готовится: напротив, клуб намерен сохранить место в лиге. Серьезность своих намерений мы подкрепляем уже четвертую игру подряд.

Сегодня в команде играют те профессионалы, для кого игра за команду Приморского края не является пустым звуком. Мы действительно планируем сохранить нынешних лидеров команды, делаем для этого все возможное. Переговоры с игроками ведем уже сейчас и, могу сказать, что многие из них готовы связать свое будущее с "Адмиралом".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у "Адмирала" существуют задолженности в размере 400 миллионов рублей.