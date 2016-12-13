11:00 | ГАНДБОЛ — Россия

Шишкарев - единственный кандидат на выборах главы Федерации гандбола России

0
0
0

Действующий президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев является единственным кандидатом на выборах главы организации, прием заявок завершен. Федерация гандбола Московской области 2 декабря выдвинула Шишкарева на пост президента ФГР. Выборная конференция ФГР пройдет 26 декабря в Москве.

- Прием заявок завершен 12 декабря, - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы ФГР. - Сергей Шишкарев - единственный кандидат на выборах президента федерации.

Шишкарев занял пост президента ФГР в апреле 2015 года. Ранее он не раз заявлял о том, что намерен баллотироваться на новый срок. С просьбой к Шишкареву о выдвижении своей кандидатуры на пост президента ФГР обращалась мужская сборная России по гандболу, а следом и женская национальная команда.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/handball/20161213/1113670875.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ