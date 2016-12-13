Шишкарев - единственный кандидат на выборах главы Федерации гандбола России

Действующий президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев является единственным кандидатом на выборах главы организации, прием заявок завершен. Федерация гандбола Московской области 2 декабря выдвинула Шишкарева на пост президента ФГР. Выборная конференция ФГР пройдет 26 декабря в Москве.

- Прием заявок завершен 12 декабря, - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы ФГР. - Сергей Шишкарев - единственный кандидат на выборах президента федерации.

Шишкарев занял пост президента ФГР в апреле 2015 года. Ранее он не раз заявлял о том, что намерен баллотироваться на новый срок. С просьбой к Шишкареву о выдвижении своей кандидатуры на пост президента ФГР обращалась мужская сборная России по гандболу, а следом и женская национальная команда.