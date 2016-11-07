Шишкарев будет избираться в руководство Международной федерации гандбола

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев будет избираться в высший руководящий состав Международной федерации гандбола (IHF). Выборы на руководящие должности в IHF пройдут в 2017 году. Ранее пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF) сообщала о том, что кандидатура Шишкарева будет представлена на выборах в исполком.

- Я с благодарностью воспринимаю поддержку европейских коллег, все очень хотели бы видеть меня в составе исполкома, - цитирует ТАСС Шишкарева. - Вынужден их поблагодарить и сообщить о том, что у меня есть предложение баллотироваться на самый верх в Международную федерацию гандбола от самой организации и ее президента. Для нашей страны работать на международном уровне будет престижно и почетно. В ближайшее время отправлю в EHF письмо о снятии своей кандидатуры с выборов.

В дальнейшем я буду обращаться к европейским коллегам с просьбой поддержать меня на выборах в международной федерации.



