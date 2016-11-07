Сергей Шишкарев: "Отказ от продолжения работы в федерации воспринимался бы как предательство"

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев в интервью "СЭ" признался, что долго раздумывал над переизбранием на этот пост. Он подчеркнул, что немаловажным фактором стали обещания, которые он дал людям.

– Я об этом думал постоянно. Порой раздумья были даже мучительными, – сказал Шишкарев. – Внутри меня шла борьба мотивов. С одной стороны, хотелось продолжить работу, с другой – понимал, что есть много сложностей. Несмотря на наш олимпийский успех в Бразилии, существует огромное количество проблем, на решение которых теперь уже уходит больше половины времени всей жизни. И все-таки я решил избираться.

Возможно, отчасти это эмоциональное решение, но основано оно на позитивных эмоциях. После матча с Черногорией у меня было общение со сборной. Прямое мужское общение. В присутствии всей команды мы поговорили. Видя ребят, видя их лица – а я люблю смотреть людям в глаза, – я и сказал то, о чем думал. Меня спросили: вы с нами? Ответил: да.

Наверное, отказ в этой ситуации воспринимался бы как предательство. Так что готов и дальше идти вместе, рядом, большой единой командой. Тем более что наша работа не остается незамеченной, она вызывает реакцию у государства. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)