Трефилову сделали операцию на почках, его состояние улучшилось

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил, что заслуженный тренер России и олимпийский чемпион Евгений Трефилов в среду перенес операцию на почках.

4 сентября Трефилову исполнилось 69 лет, в свой день рождения он был вынужден обратиться за медицинской помощью.

«Вчера Евгений Трефилов в одной из краснодарских больниц перенес операцию на почках. Она прошла успешно, сейчас его состояние заметно улучшилось. Что касается выписки, то все будет зависеть от анализов. Надеюсь, что в ближайшее время Евгений Васильевич уже будет лечиться в домашних условиях.

Мы все переживали и переживаем за нашего великого тренера и очень рады, что квалифицированные медики вовремя оказали ему необходимую помощь", — цитируют Шишкарева «РИА Новости».

Ранее стало известно, что ФГР планирует провести в 2025 году гала-матч в честь 70-летнего юбилея Трфеилова.