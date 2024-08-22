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Сегодня, 22:29

Гандболисты ЦСКА во второй раз подряд завоевали Суперкубок России

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ЦСКА обыграл «Пермских медведей» в матче за Суперкубок России по гандболу — 35:32.

Игра состоялась в Москве.

В прошлом сезоне армейцы выиграли чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. «Пермские медведи» получили право сыграть в матче за Суперкубок России на правах финалиста прошлогоднего розыгрыша национального Кубка.

В прошлом сезоне ЦСКА также завоевал Суперкубок России, обыграв «Чеховских медведей» со счетом 31:26.

Гандбол
ГК ЦСКА
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