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Сегодня, 12:28

Пресс-службы гандбольных клубов подготовились к сезону

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Федерация гандбола России организовала семинар для представителей пресс-служб мужских и женских гандбольных клубов OLIMPBET Суперлиги, дав им возможность обсудить самые важные и насущные вопросы, связанные с работой на информационном направлении.

— Второй год подряд мы встречаемся с представителями клубов, отвечающих за медийную работу, — отметил руководитель пресс-службы ФГР Игорь Владимиров. — Это мероприятие позволяет им узнать новые полезные вещи и реализовать их в своих клубах. Для этого мы приглашаем на семинар известных спикеров, которые могли бы поделиться своим опытом. Убежден, что очень важно встречаться именно в очном формате, когда можно непосредственно увидеть друг друга и подискутировать на профессиональные темы.

Перед участниками семинара выступили известные спикеры, в числе которых директор цифровых медиа РФС Станислав Меркис, руководитель медиа и SMM ФК «Локомотив» Иван Генькенев, руководитель отдела маркетинга гандбольного клуба «Ростов-Дон» Мария Романова. Также участники семинара встретились с олимпийской чемпионкой, тренером молодежной сборной России Ольгой Акопян. Больше всего сотрудников пресс-служб интересовало то, как тренеры относятся к выполнению медийных обязательств, как подбирают слова для журналистов в стрессовых ситуациях и в моменты болезненных поражений.

Гендиректор агентства А4 Игорь Сухоруков рассказал, как прошел первый год производства видеотрансляций игр мужской и женской OLIMPBET Суперлиги и решающих стадий Кубка России. Напомним, что значительную часть расходов на производство взяла на себя ФГР. Представители клубов имели возможность высказать все свои пожелания, которые будут рассмотрены и учтены в сезоне-2024/25.

Руководители проекта «Быстрый центр» Андрей Вдовин и Алексей Лебедев и сотрудники гандбольных клубов обменялись мнениями по поводу взаимодействия при подготовке материалов. Немало внимания было уделено нюансам публикации журналистских инсайдов и соблюдения при этом интересов всех сторон и принципов взаимного уважения.

Гандбол
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