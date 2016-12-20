18:29 | ГАНДБОЛ — Россия

"Ростов-Дон" возглавил французский тренер

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Фредерик Бужан стал главным тренером "Ростов-Дона", сообщает пресс-служба команды. Француз начал свою тренерскую карьеру в 1999 году, возглавив "Гавр". У руля этой команды он был 13 лет, за которые смог выиграть два национальных Кубка и Кубок вызова. В 2012 году стал тренером "Флери Луаре", с которым выиграл чемпионат и вышел в финал Кубка кубков. С января 2016 года параллельно тренировал женскую сборную Сенегала.

В настоящий момент "Ростов-Дон" идет на первом месте в чемпионате России. Команда одержала восемь побед в восьми матчах. В Лиге чемпионов ростовчанки заняли последнее место в своей группе.

Дополнительная информация

http://www.rostovhandball.ru/press/news/3926.html

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