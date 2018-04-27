"Ростов-Дон" обыграл "Ладу" в первом матче финала чемпионата России

Гандболистки "Ростов-Дона" обыграли "Ладу" в первом матче финала чемпионата России - 27:26. В игре за 3-е место "Астраханочка" победила "Кубань".
Чемпионат России
Плей-офф
Первые матчи
Матч за 7-е место
"Динамо-Синара" (Волгоград) - "Университет" (Ижевск) - 34:29 (22:14).
Матч за 5-е место
"Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) - "Звезда" (Звенигород) - 22:27 (11:15).
Матч за 3-е место
"Кубань" (Краснодар) - "Астраханочка" (Астрахань) - 20:28 (7:14).
Финал
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Лада" (Тольятти) - 27:26 (10:9).
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