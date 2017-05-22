"Ростов-Дон" - чемпион России среди женщин

Во втором матче финальной серии чемпионата России "Ростов-Дон" одержал победу над "Ладой" - 26:18. Благодаря этому результату ростовчанке завоевали чемпионство, которое стало третьим в истории клуба.

Дважды команда из Ростова-на-Дону, которая называлась "Ростсельмаш", выигрывала чемпионат СССР.

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Финал

Второй матч

"Ростов-Дон" - "Лада" - 26:18(14:7)

Счет в серии: 2-0