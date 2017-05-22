"Ростов-Дон" - чемпион России среди женщин

Во втором матче финальной серии чемпионата России "Ростов-Дон" одержал победу над "Ладой" - 26:18. Благодаря этому результату ростовчанке завоевали чемпионство, которое стало третьим в истории клуба.
Дважды команда из Ростова-на-Дону, которая называлась "Ростсельмаш", выигрывала чемпионат СССР.
Чемпионат России
Суперлига
Женщины
Финал
Второй матч
"Ростов-Дон" - "Лада" - 26:18(14:7)
Счет в серии: 2-0
Дополнительная информация
http://handball.sport-express.ru/women/russiasuper/2016-2017/
Felix BARSA
Наши девчонки просто молодцы! Ростов рвет всех и в России, и в Европе! В следующем сезоне будем брать ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ!!!! Поздравляю всех неравнодушных!!! P.S. Господа футболисты Ростова берите пример, ждем и от Вас чемпионства в следующем сезоне!
21:25
Levbereg
Хороши ростовские гандболистки! Лучшие были в сезоне и объективно команда победила! Ура!!!
21:24