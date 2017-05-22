"Ростов-Дон" - чемпион России среди женщин. ГАНДБОЛ - Россия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
20:50 | ГАНДБОЛ — Россия

"Ростов-Дон" - чемпион России среди женщин

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Во втором матче финальной серии чемпионата России "Ростов-Дон" одержал победу над "Ладой" - 26:18. Благодаря этому результату ростовчанке завоевали чемпионство, которое стало третьим в истории клуба.

Дважды команда из Ростова-на-Дону, которая называлась "Ростсельмаш", выигрывала чемпионат СССР.

Чемпионат России

Суперлига

Женщины

Финал

Второй матч

"Ростов-Дон" - "Лада" - 26:18(14:7)

Счет в серии: 2-0

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/women/russiasuper/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Felix BARSA

Наши девчонки просто молодцы! Ростов рвет всех и в России, и в Европе! В следующем сезоне будем брать ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ!!!! Поздравляю всех неравнодушных!!! P.S. Господа футболисты Ростова берите пример, ждем и от Вас чемпионства в следующем сезоне!

21:25

Levbereg

Хороши ростовские гандболистки! Лучшие были в сезоне и объективно команда победила! Ура!!!

21:24