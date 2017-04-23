"Лада" и "Ростов-Дон" вышли в полуфинал женской суперлиги

"Лада" обыграла "Луч" во втором матче 1/4 финала плей-офф женской суперлиги – 34:22. Также в полуфинал вышел "Ростов-Дон", одолевший "Ставрополье-СКФУ" – 37:13.

Чемпионат России

Суперлига

Женщины

1/4 финала

"Ростов-Дон" – "Ставрополье-СКФУ" – 37:13 (19:6)

"Лада" (Тольятти) – "Луч" (Москва) – 34:22 (21:9)

"Астраханочка" – "Звезда" (Звенигород) – 26:24 (14:16)

"Кубань" (Краснодар) – "Динамо-Синара" (Волгоград) – 34:31 (19:17)

9 – 11-е места

1-й тур

"Университет" (Ижевск) – "АГУ-Адыиф" (Майкоп) – 28:25 (14:11)