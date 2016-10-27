Анастасия Листопад: "Хотела бы попробовать поиграть в юбке"

Разыгрывающая "Звезды" Анастасия Листопад призналась, что ей все равно против кого выходить на площадку. Также она отметила, что ей хотелось бы попробовать поиграть в юбке, а не шортах, как это делают некоторые женские гандбольные команды.

– Я всегда стараюсь выкладываться на 100 процентов, – цитирует пресс-служба клуба Листопад. – Игрок должен быть уверен в себе. Если я сомневаюсь в своих силах, то это чувство передается моему партнеру. Я думаю, вопрос не в том, что мы не уверены или нам не хватает спортивной злости, а в том, что есть некая боязнь взять игру на себя. Да, мы совершаем ошибки в игре. Но лучше пробовать и ошибаться, чем не делать ничего из страха допустить ошибку.

– А у вас страх взять игру на себя присутствует?

– Я беру игру на себя, но, мне кажется, надо брать еще больше (смеется). Просто я новый игрок, мне нужно время, чтобы сыграться, почувствовать партнеров, войти в игру, обрести уверенность. Разумеется, все это сказывается на моих действиях на площадке.

– Как бы вы отнеслись к тому, если бы "Звезда" играла в юбках, как французский "Метц"?

– (Смеется.) Я бы хотела попробовать поиграть в юбочке. Я видела такие формы, есть очень даже красивые и при этом функциональные, если они правильно сшиты. У меня подружка в Турции играет, и у них как раз юбка. Смотрится элегантно. Внутри все равно есть шорты. Я думаю, нам бы пошло. Сшейте нам юбки, это хорошая идея.