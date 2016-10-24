Сергей Шишкарев: "Гандбол достоин принципиально иного к себе отношения"

Интервью "СЭ" дал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, который некоторое время назад выступил с ярким докладом про гандбол на совете по развитию спорта при Президенте РФ. Он подчеркнул, что этот вид спорта заслуживает более серьезного к себе отношения.

– Какие еще важные посылы содержал ваш доклад? Что еще хотелось бы добавить или что не успели сказать? – вопрос Шишкареву.

– Наш основной посыл: гандбол – яркий, динамичный, интересный игровой вид спорта, который дарит множество положительных эмоций. Вид спорта, достойный принципиально иного к себе отношения. Разве этого не заслуживают наши красавицы девушки, олимпийские чемпионки, которые сделали все, чтобы ручной мяч стал популярнее? Мужская сборная под руководством слаженного, дополняющего друг друга тандема олимпийских чемпионов Дмитрия Торгованова и Льва Воронина, способна показывать мощный, красивый гандбол и тоже радовать болельщиков.

Наш вид спорта не требует грандиозных финансовых вложений, но в то же время заложенные победные традиции и потенциал позволяют рассчитывать на новые победы. Я неоднократно говорил: мы готовы к новым свершениям, хотим покорять новые вершины, работать и добиваться новых достижений, но нам нужна поддержка на государственном уровне. (Дмитрий СИМОНОВ)

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