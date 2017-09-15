Глава ФГР: "Ситуация с мельдонием - оплошность или диверсия"

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что допинговый скандал с участием российских гандболисток может быть "осознанной диверсией". 9 сентября стало известно, что пробы трех участниц юниорского чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет, дали положительный результат на мельдоний.

- Уверен, это либо осознанная оплошность людей, имевших доступ к команде, что называется диверсией, либо неосознанная, также граничащая с преступлением, - цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. - Потому что забавляться мельдонием, как и другими препаратами, просто нельзя.

У меня нет оснований им не верить. Вернее, интуиция и сердце мои не дают мне основания поверить, что девочки это сознательно употребляли. Это бессмысленно, бесперспективно и очень опасно. Поэтому осталось выяснить, кто это сделал из врачей, может быть, тренеров, и зачем это было сделано. Если для повышения качества результата, то мельдоний сильно ничего не прибавляет.

Либо мы придерживаемся ранее озвученной версии, что это специально подготовленная провокация. Конечно, осуществленная руками тех, кто имел доступ к команде. Это могли быть и врачи, и люди, которые были допущены к питанию.