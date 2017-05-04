Дмитрий Торгованов: "Оправданий сборной России быть не может"

Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов после поражения от команды Швеции (21:29) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2018 заявил, что ему было обидно потерпеть поражение в своем родном городе. Также специалист отметил, что у российской команды нет оправданий после такого результата. Следующий матч со Шведами команда Торгованова проведет 6 мая в Линчепинге.

– Мы понимали, что из-за травм пришлось вызвать игроков, которые еще не участвовали в играх за сборную, – цитирует "Р-Спорт" Торгованова. – Оправданий быть не может. Если игрок в составе сборной, то он должен доказывать. Мы проиграли старт матча: вратарь шведов отбил много мячей, еще пропустили простые голы, которые не должны были. Попытались догнать, но некоторые вещи не простительные: мы не можем позволять в игре со Швецией разбрасываться шансами.

Мне больше всего обидно проиграть на "Сибур Арене", потому что играли в моем родном городе. Мы все-таки строим новую команду. Да, получилось вынужденное обновление, больше 70 процентов по сравнению с чемпионатом мира. Будем дальше работать, наша задача – попасть на чемпионат Европы-2018.