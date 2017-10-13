Атьман успешно прооперирован

Российский разыгрывающий немецкой команды "Ганновер-Бургдорф" Павел Атьман был прооперирован. Как сообщает пресс-служба клуба, 30-летний игрок перенес операцию в связи с травмой левой плюсневой кости, так как консервативная терапия за последние несколько недель не принесла пользы. Пока неизвестно, когда россиянин сможет вернуться в строй. Возможно, восстановление может затянуться до конца этого года.

Unschöne Nachrichten für Pavel Atman! Unser Rückraumspieler wurde heute am Mittelfuß operiert und wird länger ausfallen😔 pic.twitter.com/8RZSRikhzj – DIE RECKEN (@DIERECKEN) 13 октября 2017 г.