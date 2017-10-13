23:58 13 октября | Гандбол

Атьман успешно прооперирован


Российский разыгрывающий немецкой команды "Ганновер-Бургдорф" Павел Атьман был прооперирован. Как сообщает пресс-служба клуба, 30-летний игрок перенес операцию в связи с травмой левой плюсневой кости, так как консервативная терапия за последние несколько недель не принесла пользы. Пока неизвестно, когда россиянин сможет вернуться в строй. Возможно, восстановление может затянуться до конца этого года.

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Материалы других СМИ
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