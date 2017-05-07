"Ростов-Дон" обыграл "Битигхайм" в первом матче финала Кубка ЕГФ

"Ростов-Дон" на выезде одержал победу над немецким "Битигхаймом" в первом матче финала Кубка ЕГФ - 28:25. Ответная игра состоится 13 мая в Ростове-на-Дону.

Кубок ЕГФ

Женщины

Финал

"Битигхайм" (Германия) - "Ростов-Дон" (Россия) - 25:28