20:11 | ГАНДБОЛ — Еврокубки

"Ростов-Дон" обыграл "Битигхайм" в первом матче финала Кубка ЕГФ

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"Ростов-Дон" на выезде одержал победу над немецким "Битигхаймом" в первом матче финала Кубка ЕГФ - 28:25. Ответная игра состоится 13 мая в Ростове-на-Дону.

Кубок ЕГФ

Женщины

Финал

"Битигхайм" (Германия) - "Ростов-Дон" (Россия) - 25:28

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy

Катя Ильина, я тебя люблю! Вперед, Дон!

20:23