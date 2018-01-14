"Кубань" проиграла "Бресту" на Кубке ЕГФ

"Кубань" уступила "Бресту" в матче группового турнира Кубка ЕГФ. В первом матче группового турнира российская команда одолела датский "Рандерс" (23:20).
Кубок ЕГФ
Женщины
Групповой турнир
Группа A
"КУБАНЬ" (Россия) - "Брест" (Франция) - 22:28
Дополнительная информация
http://handball.sport-express.ru/women/cupehf/2017-2018/648/
Материалы других СМИ
Спринт
Идет мужской чемпионат Европы, а на сайте "С-Э" об этом нет информации, в разделе матч-центр эти игры называются квалификацией, хотя сборные играют 1-й групповой турнир ЧЕ.
01:51