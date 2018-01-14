19:57 14 января | Гандбол — Еврокубки

"Кубань" проиграла "Бресту" на Кубке ЕГФ

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"Кубань" уступила "Бресту" в матче группового турнира Кубка ЕГФ. В первом матче группового турнира российская команда одолела датский "Рандерс" (23:20).

Кубок ЕГФ

Женщины

Групповой турнир

Группа A

"КУБАНЬ" (Россия) - "Брест" (Франция) - 22:28

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/women/cupehf/2017-2018/648/

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