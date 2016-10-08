БГК им. Мешкова обыграл "Левен" в Лиге чемпионов

В матче первого групового турнира мужской Лиги чемпионов испанский "Натурхаус" победил "Татран" из Словакии - 33:27. Напомним, что команды являются соперниками "Чеховских медведей" по группе C.

В другом поединке белорусский БГК имени Мешкова взял верх над "Левеном" из Германии.

Лига чемпионов

Мужчины

Первый групповой турнир

Группа A

"Висла" (Польша) - "Веспрем" (Венгрия) - 28:28 (13:14)

"Кадеттен" (Швейцария) - "ПСЖ" (Франция) - 25:35 (8:19)

Группа B

"Кристианстад" (Швеция) - "Загреб" (Хорватия) - 29:22 (13:10)

БГК им. Мешкова (Белоруссия) - "Левен" (Германия) - 30:28 (17:12)

Группа C

"Натурхаус" (Испания) - "Татран" (Словакия) - 33:27 (16:18)