Зак Браун: "Вандорну не за что краснеть"

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун считает, что в следующем сезоне Стоффель Вандорн проявит себя сполна. По его словам, бельгиец уже хорошо показал себя на фоне Фернандо Алонсо в 2017 году.

– У Стоффеля было трудное начало сезона из-за наших проблем с надежностью, – цитирует F1i Брауна. – Он новичок, которому пришлось изучать трассы, терять время. У Фернандо же 15-летний опыт работы в "Формуле-1", и он мог на него положиться. Вандорну не за что краснеть. В конце сезона он был очень быстр на фоне Алонсо. Чаще всего Вандорн принимал верные решения. Уверен, что в следующем сезоне мы действительно поймем его потенциал, который огромен.