"Торо Россо" назвала напарника Квята на сезон-2019

"Торо Россо" на своем официальном сайте объявила второго пилота на 2019 год. Как и ожидалось, напарником Даниила Квята стал Александр Албон. 22-летний британско-тайский пилот занял третье место в завершившемся сезоне "Формулы-2".

Албон присоединился к молодежной программе "Ред Булла" в 2012 году, в 2016-м он финишировал вторым в GP3. Отметим, что родившийся в Лондоне Албон выступает под флагом Таиланда. Он станет первым тайским гонщиком в "Формуле-1" с начала 50-х. ​

Квят станет первым номером. В "Торо Россо" определились с кадрами