Сироткин представлен в качестве резервного пилота "Рено"

Российский гонщик Сергей Сироткин официально представлен в качестве резервного пилота "Рено". Сегодня в Лондоне прошла презентация нового болида команды. На презентации присутствовали также основные гонщики немец Нико Хюлькенберг и британец Джолион Палмер.
Напомним, что россиянин сотрудничает с "Рено" с прошлого года. Сироткин по ходу сезона принял участие в двух практиках, а также в тестах в Сильверстоуне.
YEY DRIVERS! Hi @HulkHulkenberg & @JolyonPalmer. Welcome to the team @sirotkin_sergey! #RS17Launch pic.twitter.com/ws1nOIyTad– Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 21 февраля 2017 г.