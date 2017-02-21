Сироткин представлен в качестве резервного пилота "Рено"

Российский гонщик Сергей Сироткин официально представлен в качестве резервного пилота "Рено". Сегодня в Лондоне прошла презентация нового болида команды. На презентации присутствовали также основные гонщики немец Нико Хюлькенберг и британец Джолион Палмер.

Напомним, что россиянин сотрудничает с "Рено" с прошлого года. Сироткин по ходу сезона принял участие в двух практиках, а также в тестах в Сильверстоуне.

