Пьер Гасли: "Не боюсь за свое место в "Ред Булле"

Новичок "Ред Булла" Пьер Гасли не боится конкуренции с Максом Ферстаппеном. Француз в австрийской команде заменил Даниэля Риккьярдо.

– Я не боюсь за свое место в команде, – цитирует Infosport+ Гасли. – Уверен, что у Макса сильный характер, он закрепился в команде, у него чуть больше опыта, чем у меня. Но я тоже буду частью команды. Я не такой, как Даниэль, не такой, как Макс. У меня своя личность. Мне нужно время, чтобы занять свое место в команде.

Не терпится начать выступления. Это большой шаг в моей карьере. Именно то, чего я хотел. У меня большие амбиции в "Формуле-1". Я всегда хотел однажды стать чемпионом мира. Мне предстоит многому научиться, но и за этот год я узнал много нового. Я оказался в очень сильной команде, которая четырежды с Феттелем становилась чемпионом мира. Я стал ближе к своей мечте.