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12:54 | Формула-1

Кими Райкконен: "Я заплатил за ошибку, которую допустил утром"


Пилот "Феррари" Кими Райкконен, показавший шестой результат в квалификации "Гран-при Японии", посетовал на ошибку. Гонщик будет стартовать с 11-го места из-за замены коробки передач. Напомним, что Райкконен попал в аварию во время финальной практики перед квалификацией.

– Я заплатил за ошибку, которую допустил утром, – цитирует Райкконена GPUpdate.net. – Пришлось заменить коробку передач. Это не самое лучшее перед квалификацией. Тем более, вчера потеряли время из-за дождя. Но ничего не поделать. Квалификация в целом прошла неплохо. В первом быстром круге последнего сегмента я допустил ошибку. Поэтому во второй попытке пришлось тяжелее. Конечно, хотелось бы показать лучший результат. Однако разбитая машина не позволила это сделать.

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