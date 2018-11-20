Интернет-тролли вывели Сироткина в лидеры голосования за лучшего пилота

Популярный британский телеканал Sky Sports опубликовал статью, посвященную лучшему гонщику по итогам сезона-2018. В конце статьи он предложил читателям самим выбрать гонщика года.

На данный момент в голосовании с большим отрывом лидирует пилот "Уильямса" Сергей Сироткин. Россиянин набрал более 57 тысяч голосов, в то время, как чемпион сезона Льюис Хэмилтон, идущий вторым, - всего 39 тысяч.

Сироткин дебютировал в "Формуле-1" в этом сезоне и перед последней гонкой набрал меньше всех очков - одно. Единственный балл он завоевал на "Гран-при Италии". Сироткин финишировал 11-м, но поднялся на 10-е место благодаря дисквалификации Ромена Грожана.

Голосование доступно на сайте Sky Sports