Хэмилтон стал лучшим в первой практике "Гран-при Австрии", Сироткин не выступал

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первых свободных заездах "Гран-при Австрии". Вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас. Третий результат показал Макс Ферстаппен на "Ред Булле", а Себастьян Феттель на "Феррари" стал четвертым.

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин практику пропускал, за рулем его болида выступал Роберт Кубица, который показал 20-й результат, его партнер по команде Лэнс Стролл стал 16-м.