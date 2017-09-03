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15:14 | ФОРМУЛА-1

Ферстаппен проколол колесо в борьбе с Массой

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен повредил машину на третьем круге гонки "Гран-при Италии". Голландец прорывался с 13-й стартовой позиции в первую семерку и коснулся правым передним колесом машины Фелипе Массы. От этого контакта у Ферстаппена случился прокол. В боксах ему сменили и поврежденное колесо, и комплект шин, и переднее антикрыло. Он вернулся на трассу с отставанием почти в один круг от лидера.

Отметим, что на старте у Фелипе Массы также был контакт с "Форс Индией" Серхио Переса.

"Гран-при Италии". Live! 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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fair

угораю с максика, во кретин так и думает, что его пропускать все будут

15:36

Qwertygv1

кек

15:25