Ферстаппен проколол колесо в борьбе с Массой

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен повредил машину на третьем круге гонки "Гран-при Италии". Голландец прорывался с 13-й стартовой позиции в первую семерку и коснулся правым передним колесом машины Фелипе Массы. От этого контакта у Ферстаппена случился прокол. В боксах ему сменили и поврежденное колесо, и комплект шин, и переднее антикрыло. Он вернулся на трассу с отставанием почти в один круг от лидера.

Отметим, что на старте у Фелипе Массы также был контакт с "Форс Индией" Серхио Переса.

"Гран-при Италии". Live!