Ферстаппен проколол колесо в борьбе с Массой

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен повредил машину на третьем круге гонки "Гран-при Италии". Голландец прорывался с 13-й стартовой позиции в первую семерку и коснулся правым передним колесом машины Фелипе Массы. От этого контакта у Ферстаппена случился прокол. В боксах ему сменили и поврежденное колесо, и комплект шин, и переднее антикрыло. Он вернулся на трассу с отставанием почти в один круг от лидера.
Отметим, что на старте у Фелипе Массы также был контакт с "Форс Индией" Серхио Переса.
LAP 3/53: Yet more bad luck for @Max33Verstappen - a puncture for the teenager after a collision with MAS #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/tx9hqreYba– Formula 1 (@F1) 3 сентября 2017 г.
fair
угораю с максика, во кретин так и думает, что его пропускать все будут
15:36
Qwertygv1
кек
15:25