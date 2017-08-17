Фернандо Алонсо - про теракт в Барселоне: "Хватит!"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо, как и многие другие звезды мирового спорта, выразил соболезнования в связи с терактом в Барселоне. По последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек.

– Расстроен произошедшим в Барселоне. Моя поддержка семьям пострадавших в это трудное время. ХВАТИТ!, – написал Алонсо в Твиттере.

Напомним, сегодня автомобиль въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. Водитель фургона скрылся, но его личность установлена.