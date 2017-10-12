Даниил Квят: "Прочитал всю классику литературы и теперь читаю отчеты инженеров"

Гонщик Даниил Квят в интервью пресс-службы "Формулы-1" рассказал, что любит экстремальные виды спорта и нарды. Отвечая на вопрос о прочитанной литературе, пилот отшутился, сказав, что читает отчеты инженеров.

- Ваше любимое времяпрепровождение, помимо вождения болида "Формулы-1"?

- Экстремальные виды спорта! Адреналин зашкаливает. Например, рафтинг. Когда большая волна появляется из ниоткуда - это невероятно! Еще один вариант из другой оперы - нарды.

- Какой последний фильм заставил вас плакать?

- Я не плачу, детка! Я держу эмоции при себе.

- Чего вы боитесь?

- Медуз. Они ужасные.

- Какую последнюю книгу вы прочитали?

- Кажется, я прочитал все из классики. Новые авторы меня совсем не волнуют, теперь я концентрируюсь на отчетах инженеров (смеется).

- Что каждый должен попробовать хотя бы раз в жизни?

- Водить болид "Формулы-1". Нет ничего лучше этого!