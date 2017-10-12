Даниил Квят: "Прочитал всю классику литературы и теперь читаю отчеты инженеров"

Гонщик Даниил Квят в интервью пресс-службы "Формулы-1" рассказал, что любит экстремальные виды спорта и нарды. Отвечая на вопрос о прочитанной литературе, пилот отшутился, сказав, что читает отчеты инженеров.
- Ваше любимое времяпрепровождение, помимо вождения болида "Формулы-1"?
- Экстремальные виды спорта! Адреналин зашкаливает. Например, рафтинг. Когда большая волна появляется из ниоткуда - это невероятно! Еще один вариант из другой оперы - нарды.
- Какой последний фильм заставил вас плакать?
- Я не плачу, детка! Я держу эмоции при себе.
- Чего вы боитесь?
- Медуз. Они ужасные.
- Какую последнюю книгу вы прочитали?
- Кажется, я прочитал все из классики. Новые авторы меня совсем не волнуют, теперь я концентрируюсь на отчетах инженеров (смеется).
- Что каждый должен попробовать хотя бы раз в жизни?
- Водить болид "Формулы-1". Нет ничего лучше этого!
hardcore f1 fan
invino Всё из классики. Все три книги______Две из трёх я знаю, это "Идиот" и " На дне" )))
19:29
invino
Всё из классики. Все три книги
19:21