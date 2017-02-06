18:09 6 февраля | ФОРМУЛА-1

Бриаторе обеспокоен отсутствием новостей о состоянии здоровья Шумахера

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Известный в мире "Формулы-1" менеджер Флавио Бриаторе признался, что беспокоится по поводу состояния здоровья семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, с которым он работал в "Бенеттоне". Немец продолжает восстановление после тяжелой травмы головы, полученной несколько лет назад при падении во время спуска на лыжах с гор.

– Информация, которую я получаю о Шумахере, приходит ко мне от Жана Тодта и Фелипе Массы, – цитирует Sky Italia Бриаторе. – Но на самом деле я в последнее время не слышал ничего ни хорошего, ни плохого. И это не очень хорошо все-таки.

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