Олег Саленко: "В матче с Хорватией Россию тоже ждет дополнительное время"

Бывший нападающий киевского "Динамо", "Валенсии" и сборной России Олег Саленко поделился своими ожиданием от матча 1/4 финала чемпионата мира между нашей национальной командой и Хорватией. Игра состоится в Сочи 7 июля.

– В четвертьфинале россияне сыграют по той же схеме, что и против Испанией?

– Да, будет то же самое, потому что у Хорватии сейчас очень хороший подбор исполнителей. В открытый футбол с ней играть нельзя. Единственное, необходимо, чтобы нападающие цеплялись за мяч. Дзюба хотя и отрабатывает по полной программе, но нужен нападающий, который может сам все решить.

– Вариант со Смоловым с первых минут выглядит перспективнее?

– Это дело тренера. Я бы сделал так – на первый тайм выпустил бы Дзюбу, а на второй, когда необходимо быстро бежать на фоне усталости у защитников соперника – уже Смолова. А до этого Артем пусть их напрягает и душит.

– Жирков не примет участия в матче с Хорватией. Серьезная потеря?

– Смотря какую тактику решит использовать Черчесов. Нужно искать замену Юрию, но равноценную, солидную пока не вижу. На его место сложно найти того, кто выполняет такой же объем работы.

– Ваш прогноз?

– России надо играть так же, как с Испанией – от своих ворот, пытаться находить момент. Предполагаю, что вновь будет дополнительное время. (Константин КОЛМАКОВ)