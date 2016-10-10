На ФИФА могут подать в суд за жестокие условия труда у строителей стадионов ЧМ-2022

На ФИФА могут подать в суд в связи с условиями работы мигрантов, строящих стадионы чемпионата мира-2018 в Катаре, сообщает The Guardian. Нидерландская конфедерация профоюзов направила в ФИФА письмо от имени бангладешского рабочего Надима Шарафула Алама. Федерации дается три недели, чтобы выплатить компенсацию Аламу, чтобы дело не пошло в суд. Рабочий требует около 5 тысяч евро. В случае получения денег ряд других рабочих могут вынести аналогичные претензии.

В письме также требуют ФИФА признать, что она действовала неправомерно, отдав Катару чемпионат мира-2022, не получив гарантий, что в стране будут соблюдаться права человека и условия труда для мигрантов.