16:58 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2022

На ФИФА могут подать в суд за жестокие условия труда у строителей стадионов ЧМ-2022

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На ФИФА могут подать в суд в связи с условиями работы мигрантов, строящих стадионы чемпионата мира-2018 в Катаре, сообщает The Guardian. Нидерландская конфедерация профоюзов направила в ФИФА письмо от имени бангладешского рабочего Надима Шарафула Алама. Федерации дается три недели, чтобы выплатить компенсацию Аламу, чтобы дело не пошло в суд. Рабочий требует около 5 тысяч евро. В случае получения денег ряд других рабочих могут вынести аналогичные претензии.

В письме также требуют ФИФА признать, что она действовала неправомерно, отдав Катару чемпионат мира-2022, не получив гарантий, что в стране будут соблюдаться права человека и условия труда для мигрантов. 

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