Катар надеется выступить на ЧМ-2022 лучше, чем Россия на ЧМ-2018

Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани рассчитывает, что катарская сборная на чемпионате мира 2022 года дойдет как минимум до четвертьфинала. Об этом он заявил на церемонии символической передачи Катару полномочий на проведение ЧМ-2022, которая состоялась в воскресенье в Кремле.

– Чемпионат мира – это большой праздник для всех арабов! Надеемся, наша сборная повторит успех российской сборной, которого она добилась на домашнем чемпионате мира, и даже превысит его. Мы очень постараемся, – сказал Аль Тани.

Матчи чемпионата мира в Катаре пройдут в ноябре-декабре 2022 года. (Илья АНДРЕЕВ)

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