Два стадиона ЧМ-2022 введут в эксплуатацию в 2019 году

Два стадиона чемпионата мира-2022 в Катаре будут введены в эксплуатацию в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет турнира.

"Стадионы "Аль-Вакра" и "Аль-Бэйт", строящиеся к чемпионату мира по футболу, находятся в завершающей стадии строительства, арены будут введены в эксплуатацию в 2019 году. Кроме того, до конца года планируется завершить строительство стадионов Qatar Foundation в Дохе и "Аль-Райан", - сказали в оргкомитете.

Стадион "Аль-Вакра", по задумке дизайнеров, будет выполнен в стиле традиционной арабской лодки и посвящен мореплавателям Персидского залива, вместимость арены составит 40 тысяч зрителей. Арена "Аль-Бэйт" в Аль-Хоре будет рассчитана на 60 тысяч зрителей и выполнена в форме традиционного арабского шатра.

Стадион в Аль-Райане будет отображать гостеприимство Катара, а вместимость арены составит 40 тысяч зрителей, арена Qatar Foundation будет сочетать в себе современные технологии и научную составляющую со вместимостью арены в 45 тысяч человек.

Всего к мировому первенству будет построено или реконструировано восемь стадионов. На данный момент введен в эксплуатацию один - арена "Халифа" в Дохе, которая вмещает 40 тысяч зрителей.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Это первый в истории чемпионат мира по футболу, который пройдет в зимнее время.