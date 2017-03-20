РФ и Германия проведут ряд мероприятий, чтобы "сыграть на сближение" в преддверии ЧМ-2018

Футбольные федерации Германии и России планируют провести серию общественных мероприятий для создания позитивного отношения к чемпионату мира-2018. Об этом сообщил глава неправительственной организации "Германо-российский форум" Маттиас Платцек.

– Мы также пытаемся при помощи российской и немецкой футбольных ассоциаций организовать совместный проект – встречи между городами под названием "В гостях у друзей" в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, – приводит ТАСС слова слова Платцека. – Чтобы не произошло такого, как когда-то в свое время в Сочи, когда к мероприятию заранее сложилось отрицательное отношение.

У нас пока все это на этапе планирования, в том числе сроки. Мы пока находимся на стадии переговоров с Немецким футбольным союзом. У нас есть опыт проведения таких мероприятий в рамках чемпионата мира в Германии. Это поможет доказать, что футбол может быть не только против чего-то, но и за.

Эта тема важна, если принять во внимание сложность нынешних отношений. В Германии футбол играет очень важную роль в передаче эмоций. И мы хотим использовать эту возможность, чтобы сыграть на сближение, а не на отчуждение.

Мы надеемся, что на игры, возможно с уровня 1/8 финала, будут ездить и политики. И это будет таким удобным, не вызывающим подозрений поводов для визитов.