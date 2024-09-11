Почеттино возглавил сборную США

Федерация футбола США на официальном сайте объявила о назначении Маурисио Почеттино новым главным тренером мужской национальной сборной. Он будет готовить команду к домашнему чемпионату мира-2026.

52-летний аргентинский специалист весной этого года покинул «Челси». Ранее он также работал «Тоттенхэмом» и «ПСЖ».

«Решение присоединиться к сборной США было для меня не просто связано с футболом; это связано с путешествием, которое проходит эта команда и эта страна. Энергия, страсть и жажда достичь чего-то действительно исторического здесь — вот что меня вдохновило. Возможность возглавить сборную США перед болельщиками, которые так же страстны, как и игроки, — это то, чего я не мог упустить. Я вижу группу игроков, полных таланта и потенциала, и вместе мы построим нечто особенное, чем сможет гордиться вся страна», — отметил Почеттино.

В этом месяце сборной США руководит Майки Варас в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера. Американские футболисты в субботу, 7 сентября, проиграли Канаде (1:2), а сегодня проведут матч против Новой Зеландии.