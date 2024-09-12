Пулишич: «Надеюсь, что Почеттино привнесет в сборную США новый менталитет»

Нападающий сборной США Кристиан Пулишич прокомментировал назначение Маурисио Почеттино на пост главного тренера американской команды.

«Очевидно, это большая новость. Маурисио Почеттино — тренер с большим опытом и, надеюсь, он изменит ситуацию. Я надеюсь, что он привнесет в команду новый менталитет, менталитет победителя, культуру, которая позволит многим игрокам стать сильнее», — цитирует L'Equipe Пулишича.

52-летний аргентинский специалист подписал двухлетний контракт и будет готовить команду к домашнему чемпионату мира-2026.