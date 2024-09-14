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Гвардиола — о назначении Почетттино главным тренером сборной США: «Это увлекательный опыт»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожелал удачи аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино в сборной США.

«Я желаю ему и сборной США, где у меня есть друзья, удачи. Я знаю, что он первоклассный тренер, опытный специалист. Это увлекательный опыт — возглавить сборную США и попытаться построить проект на многие годы, имея возможность вывести национальную команду на новый уровень. Потенциал у США есть из-за количества людей, внимания к спорту. Если он так решил, значит, так лучше для него», — приводит Goal слова Гвардиолы.

52-летний Почеттино подписал двухлетний контракт со сборной США и будет готовить команду к домашнему чемпионату мира-2026. Сообщалось, что аргентинец стал самым высокооплачиваемым специалистом на уровне сборных за всю историю футбола — его зарплата составит 6 миллионов долларов в год.

Источник: Goal
Маурисио Почеттино
Хосеп Гвардиола
Футбол
Сборная США по футболу
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