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Ривалдо: «Бразилия играет в очень плохой футбол»

Алина Савинова
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Бывший форвард сборной Бразилии Ривалдо раскритиковал игру национальной команды в отборе на чемпионат мира-2026.

В прошедших в сентябре матчах квалификации бразильцы обыграли Эквадор со счетом 1:0 и уступили Парагваю (0:1). На данный момент Бразилия с 10 очками занимает пятое место в таблице группового турнира.

«Бразилия играет в очень плохой футбол. Национальная сборная переживает очень сложные и трудные времена. Это печально, и это возмущает людей. Поражение от Парагвая, который сильно уступает Бразилии, было обидным. Парагвай обыграл Бразилию, забив второй гол во всех этих отборочных матчах. Они должны двигаться вперед и теперь думать только о Чили», — цитирует Ривалдо AS.

Экс-футболист отметил, что поражение от Чили значительно усложнит ситуацию для сборной Бразилии.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор выразил уверенность, что сможет вывести национальную команду в финал чемпионата мира по футболу 2026 года.

Источник: AS
Ривалдо Феррейра
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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