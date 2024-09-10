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Колумбия — Аргентина: смотреть трансляцию матча отбора чемпионата мира

Прямая трансляция матча Колумбия — Аргентина начнется в 23.25
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Пауло Дибала.
Фото Global Look Press

Сборные Колумбии и Аргентины встретятся в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 10 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 23.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи Колумбия — Аргентина будут доступны в матч-центре нашего сайта. В прямом эфире встречу бесплатно покажет канал «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала. Также матчи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
10 сент, 23:30. Estadio Metropolitano Roberto Melendez (Барранкилья)
Колумбия
Аргентина

Аргентина единолично возглавляет турнирную таблицу южноамериканского отборочного турнира мундиаля. Действующие чемпионы мира набрали 18 очков в семи матчах. Колумбия находится на третьем месте с 13 баллами.

В отборочном цикле принимают участие 10 южноамериканских команд. Шесть сборных попадут на ЧМ напрямую, еще одна команда отправится в стыковые матчи.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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