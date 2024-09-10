Венесуэла и Уругвай встретятся в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира в ночь на среду, 11 сентября. Игра начнется в 1.00 по московскому времени.

Ключевые события матча Венесуэла — Уругвай будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире встречу покажут каналы холдинга «Матч». Начало трансляции на «Матч! Футбол 1» — в 0.50, на «Матч ТВ» — в 1.30. Также матчи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

После 7-ми туров сборная Венесуэлы находится на пятом месте с девятью очками, а Уругвай — на втором (14 баллов).

В отборочном цикле принимают участие 10 южноамериканских команд. Шесть сборных попадут на ЧМ напрямую, еще одна команда отправится в стыковые матчи.