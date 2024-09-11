Сборная Чили дома проиграла Боливии в отборе ЧМ-2026

Сборная Чили потерпела поражение от команды Боливии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в Сантьяго.

Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. Боливийский форвард Кармело Альгараньяс на 13-й минуте открыл счет. На 39-й — чилийцы отыгрались благодаря голу Эдуардо Варгаса. Однако уже в добавленное время к тайму Милегито забил второй гол гостей.

Боливия набрала 9 очков и поднялась на 7-ю строчку в турнирной таблице. Чилийцы идут на 9-м месте — 5 очков.