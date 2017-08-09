Гарет Бэйл: "Реалу" помогло то, что мы тренировались в Мадриде в 38-градусную жару"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл после матча за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед" (2:1) отметил, что команда заслужила победу. По его словам, помогло то, что перед этим игроки тренировались в Мадриде в 38-градусную жару.

- Очень здорово, что нам удалось отстоять этот трофей, а заодно пополнить коллекцию клубных призов, - приводит пресс-служба УЕФА слова Бэйла. - Это был очень трудный матч, но мне кажется, что мы показали хороший футбол, контролировали ход матча. Нам очень помогло то, что мы тренировались в Мадриде в 38-градусную жару. Эту победу наша команда заслужила. Хотим выигрывать каждый матч. Мы все еще жаждим побед.