"Реал" может заплатить за 16-летнего бразильца 45 миллионов

Нападающий "Фламенго" Винисиус Жуниор этим летом может перейти в "Реал", утверждает Globo Esporte. Мадридский клуб готов выплатить за него прописанные в контракте 45 миллионов евро. При этом сделка произойдет в 2018 году, и еще год Винисиус Жуниор проведет во "Фламенго" на правах аренды. Таким образом, он присоединится к мадридцам только в 2019 году.

Винисиус Жуниор провел один матч в составе основной команды "Фламенго" против "Атлетику Минейру" (1:1). За сборные Бразилии разных возрастов он провел 25 игр, забил 23 мяча и сделал четыре передачи. Футболист был признан лучшим игроком юношеского чемпионата Южной Америки–2017.