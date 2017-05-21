 "Реал" может заплатить за 16-летнего бразильца 45 миллионов. ФУТБОЛ - Трансферы. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
12:29 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Реал" может заплатить за 16-летнего бразильца 45 миллионов

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Нападающий "Фламенго" Винисиус Жуниор этим летом может перейти в "Реал", утверждает Globo Esporte. Мадридский клуб готов выплатить за него прописанные в контракте 45 миллионов евро. При этом сделка произойдет в 2018 году, и еще год Винисиус Жуниор проведет во "Фламенго" на правах аренды. Таким образом, он присоединится к мадридцам только в 2019 году.

Винисиус Жуниор провел один матч в составе основной команды "Фламенго" против "Атлетику Минейру" (1:1). За сборные Бразилии разных возрастов он провел 25 игр, забил 23 мяча и сделал четыре передачи. Футболист был признан лучшим игроком юношеского чемпионата Южной Америки–2017.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Так Спартак может заплатить гораздо больше.Только есть одно "но".Никогда не заплатит.

12:54

marksan

Чушь какая-то! Платить деньги вперёд, не зная, что с ним будет в этом году? Чушь!

12:38